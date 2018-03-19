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السيطرة على حريق بمصنع سيراميك بمدينة العاشر من رمضان

الإثنين، 19 مارس 2018 07:33 ص
السيطرة على حريق بمصنع سيراميك بمدينة العاشر من رمضان حريق - ارشيفيه





الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمصنع سيراميك وبورسلين ماجيستك للسيراميك، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء منصور لاشين، مساعد مدير أمن الشرقية، لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بمصنع سيراميك وبورسلين ماجيستك للسيراميك، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وهرعت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم إخماده.

 

تبين من التحريات نشوب الحريق فى الممر الرئيسى للمصنع، والمصنع مقام على مساحة 80000 متر، والمبانى مقامة على ثلث المساحة، ونتج عن الحريق إحتراق عدد 50 بالته خشبية، وبعض كراتين السيراميك، فيما لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وبسؤال مراقب أمن المصنع أيد ما جاء بالتحريات ولم يتهم أحد، وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وإخطار النيابة العامة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمصنع سيراميك وبورسلين ماجيستك للسيراميك، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء منصور لاشين، مساعد مدير أمن الشرقية، لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بمصنع سيراميك وبورسلين ماجيستك للسيراميك، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وهرعت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم إخماده.

 

تبين من التحريات نشوب الحريق فى الممر الرئيسى للمصنع، والمصنع مقام على مساحة 80000 متر، والمبانى مقامة على ثلث المساحة، ونتج عن الحريق إحتراق عدد 50 بالته خشبية، وبعض كراتين السيراميك، فيما لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وبسؤال مراقب أمن المصنع أيد ما جاء بالتحريات ولم يتهم أحد، وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وإخطار النيابة العامة.


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