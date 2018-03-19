video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يداعب الحاضرين باحتفال الأسرة المصرية: بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 06:39 م
السيسى يداعب الحاضرين باحتفال الأسرة المصرية: بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات (صور) السيسى





كتب حسن مجدى
إضافة تعليق

شهدت احتفالية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، هتافات من الشباب الحاضرين الذين قاطعوا خطاب الرئيس بكلمات "بنحبك" ليرد الرئيس السيسى مداعبا لهم "بحبكم برضو.. بس هتنزلوا" فى إشارة لأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى بداية كلمته باحتفالية الأسرة المصرية، المقامة اليوم فى استاد القاهرة، بحضور الرئيس السودانى عمر البشير، على تقديره لدور المصريين فى الخارج ومشاركتهم الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، مطالبا المصريين فى الداخل بالمشاركة بقوة وفاعلية فى الانتخابات الرئاسية.

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. السيسى للمصريين: اجعلوا العالم بأسره يشهد كيف نبنى قواعد المجد معًا (صور)

فيديو..الرئيس السيسى: أمن السودان جزء لا يتجزأ من استقرار مصر

السيسى: المشاركة الكثيفة فى الانتخابات مهمة لصالح الوطن وتقدمه

السيسى

الاسرة المصرية

الانتخابات

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة