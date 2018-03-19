السيسى يداعب الحاضرين باحتفال الأسرة المصرية: بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات (صور)







كتب حسن مجدى

شهدت احتفالية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، هتافات من الشباب الحاضرين الذين قاطعوا خطاب الرئيس بكلمات "بنحبك" ليرد الرئيس السيسى مداعبا لهم "بحبكم برضو.. بس هتنزلوا" فى إشارة لأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى بداية كلمته باحتفالية الأسرة المصرية، المقامة اليوم فى استاد القاهرة، بحضور الرئيس السودانى عمر البشير، على تقديره لدور المصريين فى الخارج ومشاركتهم الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، مطالبا المصريين فى الداخل بالمشاركة بقوة وفاعلية فى الانتخابات الرئاسية.



























































