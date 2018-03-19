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السيسى: نواجه قوى الشر ومخططاتهم بصلابة وإصرار على النصر بعزيمة لا تلين - صور

الإثنين، 19 مارس 2018 06:56 م
السيسى: نواجه قوى الشر ومخططاتهم بصلابة وإصرار على النصر بعزيمة لا تلين - صور السيسى





كتب محمد شرقاوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تواجه قوى الشر ومخططاتها وتواجه أحقادهم على وطننا بصلابة وإصرار على النصر، بعزيمة لا تلين وعبقرية شعب أبى لا يقبل الهوان، مضيفا:"وضعنا خلال السنوات الماضية أساسا راسخا لدولة المستقبل التى نحلم بها جميعا.. دولة التقدم والازدهار والخير والسلام ودولة الاستقرار والنماء والتى يعيش مواطنوها فيها كراما تحت ظل العِلم والعَلَم الخفاق دوما".  

 

وأكد السيسى، فى احتفالية الأسرة المصرية منذ قليل، أن ثقته فى الشعب ليس لها حدود، وثقته فى قدرته وأصالته وإدراكه العميق لما يجرى حوله من أحداث هى ثقة كاملة وراسخة، وتابع:" وها هم أبنا شعب مصر فى الخارج يقدمون نموذجا ملهما ويضربون المثل فى الوطنية، ويشهدون العالم على حبهم لمصر وحرصهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج، لرسم ملامح المستقبل لهم ولأحفادهم ولأبناء مصر الأوفياء فى الخارج كل التحية والتقدير والاحترام".

وتابع الرئيس:" التقدير لكل أب وأم وابن وابنه قاموا بأداء واجبهم الوطنى فى تقرير مستقبل مصر وكل التحية والتقدير لمن تحملوا الظروف المناخية الصعبة ومشقة السفر من مدينة لأخرى للتصويت فى اللجان الانتخابية، أبناء شعب مصر سيلبون نداء مصر وهم على يقين أن مشاركتهم تعنى الكثير، وأى كان اختيارتهم، فمشاركتهم الكثيفة تعطى هذا الوطن دفعة كبيرة إلى درجات الأمان وترسم مستقبل أكثر أمان، ولكل مصرى ومصرية تحلم  بغد أفضل أقول لكم جميعا أنتم الأمل.. أمل هذا الوطن أبناءه الأوفياء الذين لا يتأخرون عن أداء عملهم".

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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