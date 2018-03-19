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السيسى مشيدا بالمصريين فى الخارج: كل التحية.. قدموا أصواتهم من أجل مصر (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 06:43 م
السيسى مشيدا بالمصريين فى الخارج: كل التحية.. قدموا أصواتهم من أجل مصر (صور) السيسى





كتب محمد شرقاوى
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام للمصريين فى الخارج لإقبالهم الكثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة، قائلا: "كل التحية لكل أب وأم وابن وابنة قدموا أصواتهم من أجل مصر".

 

وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية الأسرة المصرية، المقامة باستاد القاهرة اليوم بحضور الرئيس السودانى عمر البشير، أنه لا يساوره شك من مشاركة المصريين فى الداخل فى الانتخابات الرئاسية أيا كانت اختياراتهم السياسية.

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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