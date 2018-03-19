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السودان يؤكد التزامه بحماية حرية الأديان وحقوق غير المسلمين

الإثنين، 19 مارس 2018 04:19 م
السودان يؤكد التزامه بحماية حرية الأديان وحقوق غير المسلمين نزار الجيلى المكاشفي وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف السوداني





الخرطوم أ ش أ
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أكد وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف السوداني، نزار الجيلى المكاشفي، التزام بلاده برعاية وحماية حرية الأديان وحقوق غير المسلمين، وتمسكه بالإسلام الوسطى المعتدل ومحاربة التطرف والإرهاب، لافتا إلى كفالة الدستور لاحترام كافة المعتقدات.

جاء ذلك خلال مشاركة المكاشفى ممثلاً للرئيس السوداني، فى حفل أقيم بمناسبة تنصيب نيافة بابا الفاتيكان، بمنزل سفير الفاتيكان بالخرطوم بيرت فان ميجن.

ونقل المكاشفى للمحتفلين تهنئة الرئيس عمر البشير والحكومة السودانية، وصادق أمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الفاتيكان.

وأشار إلى أزلية العلاقة بين السودان والفاتيكان، وللزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثانى للسودان فى عام 1993، إضافة لزيارة رئيس جمهورية الفاتيكان فى سبتمبر 2007.

وأشاد المكاشفى بدعم قداسة البابا فرنسيس للحوار بين الأديان، ومساعدة المحتاجين فى كل مكان، ودعمه للسلام والأمن العالميين.

وثمن دور البابا المحورى فى محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، مؤكداً أن ظاهرة التطرف والإرهاب لا ترتبط بجنس أو لون أو دين أو لغة أو ثقافة، داعيا إلى تعاون المجتمع الدولى لمحاصرة هذا الخطر الذى يهدد الإنسانية فى العالم أجمع.

وأشار المكاشفى إلى زيارة كبير أساقفة كانتربرى جاستين ويلبي، للسودان فى يوليو من العام الماضي، وزيارة مفوض شئون الأديان بالاتحاد الأوروبى فى مارس الماضي، وقال إنها تدل على ترحيب وتقبل السودان للآخر.

 


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السودان

حماية حرية الأديان

حقوق غير المسلمين

أخبار السودان




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