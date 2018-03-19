السلطات المغربية تعد بإغلاق كل الآبار غير القانونية فى مدينة جرادة







(أ ف ب)

فى مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بجرادة بشمال شرق المغرب، تعد السلطات بإغلاق كل الآبار غير القانونية فى المدينة المنجمية السابقة مع خطة لاعادة تأهيل عمال المناجم غير القانونية.

وقال عبد الرزاق الكورجى الامين العام لولاية جهة الشرق فى حديث لفرانس برس "هناك اكثر من 3200 بئر فى جرادة وفقط 200 إلى 300 منها ناشطة. الآبار الاخرى مهجورة وتطرح تهديدا فعليا وستغلق جميعها".

وجرادة معقل التحرك النقابى فى المغرب، مسرح تظاهرات سلمية منذ مقتل شابين فى بئر مهجورة كانا يحاولان استخراج فحم منها فى ديسمبر.

وقضى اثنان آخران عرضا مذاك ما أثار غضب واستياء سكان هذه المدينة المنكوبة اقتصاديا التى تصنفها الإحصاءات الرسمية بالافقر فى المملكة.

ويطالب المتظاهرون بـ"بديل اقتصادى" من "مناجم الموت" التى يغامر فيها مئات العمال بحياتهم منذ إغلاق الحوض المنجمى فى نهاية التسعينات.