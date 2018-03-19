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الإثنين، 19 مارس 2018 01:43 م
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السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية

الإثنين، 19 مارس 2018 01:05 م
السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية مهاجرين ـ صورة أرشيفية





روما (أ ش أ)
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أصدر المدعى العام فى مدينة كاتانيا شرق جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم الاثنين، أمرًا باحتجاز سفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية "برو آكتيفا أوبن آرمس" والتى لا تزال راسية فى ميناء بوزالو "راجوزا" بعد نقل 218 مهاجرًا من على متنها أنقذهم طاقم السفينة ورفض تسليمهم إلى حرس السواحل الليبي.

وذكرت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية أن المدعى العام فى المدينة نفسها يدرس فرضية توجيه تهمة نقل مهاجرين إلى إيطاليا بصورة غير مشروعة بانتهاك القانون الدولى والاتفاقات الدولية إلى قبطان السفينة ومنسق عملياتها للإنقاذ وعدم تسليم المهاجرين إلى البحرية الليبية.

وتجرى السلطات الإيطالية تحقيقًا بشأن عدم تسليم المنظمة الإسبانية المهاجرين لدورية حرس السواحل الليبية التى كانت وصلت إلى موقع إنقاذهم بمياه المتوسط قبالة المياه الليبية.

 


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