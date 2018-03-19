السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا فى وقوع انفجار بولاية تكساس







واشنطن (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية أنها فتحت تحقيقا فى أسباب الانفجار الذى وقع فى مدينة أوستن، بولاية تكساس، فجر اليوم، وأسفر عن إصابة شخصين.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، أن الشرطة الأمريكية تم إبلاغها بوقوع انفجار آخر إلا أنها تأكدت من عدم صحة البلاغ، كما أن أسباب أو دوافع الانفجار فى مدينة (أوستن) الأمريكية غير معلومة حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أن ولاية تكساس شهدت منذ مطلع الشهر الجارى سلسلة انفجارات بطرود بريدية مفخخة أودت بحياة شخصين وأصابت آخرين، وقد رصدت أجهزة الأمن فى تكساس جائزة قدرها 115 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات تفضى إلى كشف الفاعل.