السفارة الفرنسية بالقدس: نتعاون مع إسرائيل فى قضية التهريب







رويترز

قالت السفارة الفرنسية فى إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها تتعاون مع إسرائيل بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال متحدث باسم السفارة "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية فى القضية" ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسى.