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الإثنين، 19 مارس 2018 01:40 م
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السجن 3 سنوات لصاحب عقار فى واقعة سقوط أسانسير أسفر عن مصرع سيدة ونجلها

الإثنين، 19 مارس 2018 12:40 م
السجن 3 سنوات لصاحب عقار فى واقعة سقوط أسانسير أسفر عن مصرع سيدة ونجلها محكمة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار محمد سعد، وأمانة سر محمد زيان، بالسجن 3 سنوات لصاحب عقار، بتهمة القتل الخطأ، فى واقعة سقوط أسانسير عقار "ملكه"، ما أسفر عن مصرع سيدة ونجلها.
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بسقوط "أسانسير" عمارة من الدور الـ12 ما تسبب في مصرع ريهام محمد 37 سنة، موظفة بشركة سياحة، وإصابة نجلها ياسين محمد، عامين، بجروح خطيرة، توفي على إثرها في اليوم التالى للواقعة.
 
وأفاد الشهود بأن صاحب العقار لم يجر للأسانسير أية صيانة منذ تركيبه، وكانو يشتكون منه كثيرا، ولم يكن يهتم، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما تبين خلو مسئولية مهندس الصيانة، إلى أن أصدرت المحكمة اليوم حكهما السابق.

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