السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى بقنا







قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، على عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه لحيازته سلاحا ناريا في قرية حمرة دوم بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 22 أبريل 2017، عندما وجهت النيابة العامة في الواقعة المقيدة برقم 1495لسنة 2017 كلي قنا ضد المتهم "عبدالحميد.م.ع"، 25عامًا، عامل، تهمة حيازة سلاح ناري محلي الصنع في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 9941 لسنة 2017 جنايات نجع حمادي، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه.