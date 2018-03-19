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السجن المشدد 15 عاما لثلاث أشقاء لشروعهم فى قتل عامل ونجله بباب الشعرية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:51 م
السجن المشدد 15 عاما لثلاث أشقاء لشروعهم فى قتل عامل ونجله بباب الشعرية مشاجرة - أرشيفية





كتب عامر مصطفى
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قضت الدائرة 17بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين وعضوية صلاح عبد الرحمن ومحمود عارف، وعمرو شكرى، وسكرتارية عصام ترك، ومحمد عطية، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 15عاما، لاتهامهم بالشروع فى قتل عامل ونجله بمنطقة باب الشعرية.

 

وقالت التحقيقات، إن خلافات نشبت بين المتهمين رمضان محمد فهمى، وشقيقيه "تامر وخالد" من جانب والمجني عليهما أحمد إبراهيم ونجله محمد 14 سنة إثر رفض الضحيتين زواج شقيقتهم من المتهم الثالث لسوء سلوكه، فعزم المتهم على الانتقام منهم.

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة يوم الواقعة حازوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة "مولوتوف"، وألقوها على منزل المجني عليهم بقصد إحراقه، واعتدوا عليهم بالأسلحة ما أدى لإصابتهما بجروح نافذة فى أجزاء متفرقة من جسدهم حتى تم تداركهم بالعلاج.


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