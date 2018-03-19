السجن المؤبد لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة فى قنا

محكمة - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، على عامل بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح ناري و14 طلقة في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
تعود أحداث القضية إلى 18 مارس 2017، عندما وجهت النيابة العامة فى الواقعة المقيدة برقم 1121 لسنة 2017 كلي قنا، ضد المتهم "عبدالله.ش.ا"، 47 عامًا، عامل، بتهمة حيازة بندقية آلية و14 طلقة، في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت رقم 7151 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، والتي عاقبت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.
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