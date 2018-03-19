الزراعة: معالجة 63 ألف فدان مانجو من العفن الهبابى بالإسماعيلية والشرقية







كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 63 ألفا و866 فدانا منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأكدت وزراة الزراعة، فى بيان لها اليوم، أن المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت حوالي 52 ألفا 160 فدانا، حيث تم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلا عن تربية وتقليم أشجار عالية وغير مصابة داخل المحافظة ونتج عن ذلك زيادة المساحة عن المستهدف علاجها وهى 47720 فدان، وبحسب التقرير تم أيضا علاج مساحة 11 ألفا و706 فدانا بمحافظة الشرقية، من أصل 11 ألفا و800 فدان مصابة بالمحافظة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء كل عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 63 ألفا و852 فداناً بالمحافظتين بالمطهرات الفطرية، منها 47 ألفا و370 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و596 فدانا بمحافظة الشرقية، كذلك رش مساحة 41 ألفا و903 أفدنة بالصابون البوتاسي بالمحافظتين، منها 30 ألفا و296 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و607 فدانا بمحافظة الشرقية، كذلك 32 ألفا و657 فدان تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظتين منها 26 ألفا و798 فدانا بمحافظة الإسماعيلية و5859 فدان بمحافظة الشرقية.

من جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسرعة الانتهاء من معالجة باقى المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التى توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.