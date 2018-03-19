"الزراعة" تنهى تدريب 1112 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 1112 من برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى والحفاظ على المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل استكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول.

وأكد "عبد المجيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن لجنة المبيدات تواصل برنامجها التدريبى بمختلف المحافظات،موضحا البرنامج التدريبى يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل، كما يهدف وضع منظومة للعاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات،حيث يهدف البرنامج على الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلا عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، موضحا أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

وتابع التقرير بأن الهدف من برنامج مطبقى المبيدات الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الأنواع لحماية القطاع الزراعى والصحى، مؤكدا أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية ذات السمعة الجيدة فى عالم إنتاج المبيدات، تستهدف التأكيد على الموقف المصرى، وهو "أنها معنية بقضايا الأمان والفاعلية، كم أنها بحاجة إلى مركبات آمنة أكثر من الحاجة لمبيدات فعالة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشركات الدولية لخبرتها فى مكافحة الغش والإدارة الجيدة لمنظومة المبيدات لضمان كفاءة الاستخدام".