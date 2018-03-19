الزراعة: برامج إرشادية لمربى الماشية قبل بدء "التحصين ضد الحمى القلاعية"







كتب عز النوبى

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى و27 مديرية للطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف برامجها الارشادية والتوعوية لمربى الماشية للتصدى للأمراض الوبائية وأهمية التحصين، خاصة مع اقتراب انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بداية الشهر المقبل بجميع محافظات الجمهورية، حتى تضمن الحملة تحقيق أهدافها فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية،فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

‎وأضاف التقرير أن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، مؤكدا أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية تضم كافة الجهات المعنية، و هناك تنسيق كاملا بين لجان حصر وترقيم الماشية،واللجان البيطرية التى تقوم بعمليات التحصين وفرق التقصى النشط لمرض الحمى القلاعية،موضحا أن هذه الآليات تحقق كفاءة الأداء البيطرية للجان الفنية،وتنعكس على الأداء خلال تنفيذ مهام عمليات التحصين وحماية الثروة الحيوانية المصرية.