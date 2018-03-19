الزراعة: النتائج النهائية لعينات التحاليل تؤكد خلو مصر من الحشرة الجياشة







كتب عز النوبى

أكد تقرير رسمى أصدره معهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، على أن جميع العينات للمصائد التى أقامتها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية فى 43 موقعا فى محافظات البحر الاحمر واسوان وسوهاج وقنا والوادى الجديد، خالية من دودة الخريف الجياشة التى انتشرت فى 26 دولة أفريقية، ضمن خطة حكومية موسعة لرصد الدودة بالمناطق الحدودية لحماية الإنتاج الزراعى، من تهديدات الحشرة الجياشة التى تشكل أحد عناصر التهديد للمحاصيل الزراعية فى مناطق انتشارها بالقارة الأفريقية.

وأوضح التقرير إنه بالفحص للعينات الواردة من الإدارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية والبالغة 30 ألف حشرة تم جمعها من خلال المصايد المنتشرة فى المناطق الزراعية الحدودية فى توشكى وأبوسمبل ومزارع شركات الاستصلاح الزراعى، أكدت جميع النتائج خلوها من الحشرة الجياشة، مع مواصلة الرصد والتقصى للحشرة فى مختلف المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن لجان المتابعة التابعة لمكافحة الآفات أطمئنت إلى جاهزية المعدات والمبيدات والمصايد الضوئية التابع لمكافحة الآفات لرصد أية حشرات تصل إلى المناطق الحدودية، ومنها دودة الخريف الجياشة، لإصدار قرارات عاجلة للتعامل معها فى حالة وصولها إلى البلاد لحماية الإنتاج الزراعى المصرى.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تحليل 30 ألف حشرة من مختلف مناطق الإنتاج فى 4 محافظات، فضلا عن تنفيذ آليات لرفع كفاءة مصائد الحشرات، وإنه تقرر مراجعة جميع مواقع مصائد الحشرات لضمان كفاءة عمل المصائد، وجمع الحشرات بالمنطقة موقع الرصد، بهدف الاكتشاف المبكر لأية حشرات تصل إلى هذه المناطق، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة الاستعداد للدرجة القصوى وتبادل المعلومات والبيانات حول حركة الحشرة واتجاهها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وشدد السباعى، على أن خطورة هذه الحشرة تكمن فى دورة حياتها المتتالية والسريعة وتكاثرها الضخم، وتهديدها لأكثر من 100 محصولا تتغذى عليها خلال رحلتها فى مناطق الزراعة، وتشكل خطورة اكثر من خطورة الجراد الصحراوى، موضحًا أن الحشرة تتغذى على محاصيل الذرة والأرز والسورجم والكرنب والبنجر وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم، ويكون الانتقال عبر الانتشار الطبيعى للحشرة أو مع المنتجات الغذائية وسجلت الحشرة فى 26 دولة أفريقية وتستكمل دورة حياتها خلال 30 يوما صيفا و60 يوما فى الربيع والخريف وتستغرق 90 يوما فى الشتاء.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن مراجعة مواقع مصائد الحشرات فى 43 منطقة كشف عن وجود مجموعة من الحشرات التى تم جذبها للمصائد الضوئية على الحدود الجنوبية لمصر، بهدف جمع أكبر عدد من الحشرات وتصنيفها من ناحية خطورتها، والإبلاغ عنها للتصدى لها وخاصة الحشرة الجياشة، مشيرا إلى انه تم تصنيف انواع آخرى من الحشرات لا تشكل خطورة على الإنتاج الزراعى، ويتم التعامل معها دوريا من خلال أجهزة المكافحة مثل حشرات الدودة القارضة ودودة اللوز الأمريكية ودودة ورق القطن الصغرى ودودة السمار والبردى ودودة ورق العنب الكبرى.