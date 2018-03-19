الرئيس الموريتانى يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الأفكار المتطرفة







لؤى على

استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الموريتانية، صباح اليوم بمقر الرئاسة، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ورحب الرئيس الموريتانى بالإمام الأكبر فى موريتانيا، مشيدا بدور الأزهر فى نشر وسطية الإسلام وجهوده فى مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما رحب بمقترح إقامة مركز الإمام الأشعرى التابع للأزهر فى موريتانيا، وبتشكيل لجنة علمية مشتركة يرأس جانبها من الجانب الموريتانى معالى وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى أحمد ولد أهل داود.

من جانبه أشاد الإمام الأكبر بالتشابه والتقارب بين الأزهر والمحاظر الموريتانية وبدور موريتانيا كحائط صد منيع بمؤسساتها المحظرية في نشر قيم الاعتدال والتصدي للتطرف والإرهاب ولكل ما هو بعيد عن إسلامنا الحنيف، مبديا استعداد الأزهر لتوفير عدد من المنح للدراسة في الكليات العملية بجامعة الأزهر.