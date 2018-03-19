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الرئيس الفلسطينى يصف السفير الأمريكى فى إسرائيل بـ"ابن الكلب" (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 08:45 م
الرئيس الفلسطينى يصف السفير الأمريكى فى إسرائيل بـ"ابن الكلب" (صور) الرئيس الفلسطينى محمود عباس





أ ف ب
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وصف الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء الاثنين، سفير الولايات المتحدة فى إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"ابن الكلب".

وقال الرئيس عباس فى مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية فى رام الله إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "اعتبرت أن الاستيطان شرعى وهذا ما قاله أكثر من مسئول أمريكى أولهم سفيرهم في تل ابيب هنا ديفيد فريدمان.

وقال يبنون الإسرائيليون فى أرضهم، "ابن الكلب" يبنون فى أرضهم ؟ وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا فى تل أبيب ماذا ننتظر منه".

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى

محمود عباس أثناء الاجتماع
محمود عباس أثناء الاجتماع

 


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