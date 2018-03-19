الرئيس الفلسطينى يصف السفير الأمريكى فى إسرائيل بـ"ابن الكلب" (صور)الإثنين، 19 مارس 2018 08:45 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ف ب
إضافة تعليق
وصف الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء الاثنين، سفير الولايات المتحدة فى إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"ابن الكلب".
وقال الرئيس عباس فى مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية فى رام الله إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "اعتبرت أن الاستيطان شرعى وهذا ما قاله أكثر من مسئول أمريكى أولهم سفيرهم في تل ابيب هنا ديفيد فريدمان.
وقال يبنون الإسرائيليون فى أرضهم، "ابن الكلب" يبنون فى أرضهم ؟ وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا فى تل أبيب ماذا ننتظر منه".
الرئيس الفلسطينى
محمود عباس أثناء الاجتماع
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة