الرئيس الفلسطينى يحمل حماس مسئولية الهجوم على موكب رئيس الوزراء







رويترز

حمل الرئيس الفلسطينى محمود عباس حركة "حماس" مسئولية هجوم بقنبلة استهدف موكب رئيس الوزراء رامى الحمد لله فى غزة 13 مارس الماضى، واصفا الهجوم بأنه "عمل إجرامى".

ونجا الحمد لله واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية دون أن يلحق بهما أذى عندما انفجرت العبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق أثناء دخولهما قطاع غزة الذى تهيمن عليه حماس.

ومن جانبه، أعلنت وزارة الداخلية التى تديرها حركة حماس فى غزة، الأربعاء الماضى، أنها شكلت لجنة تحقيق عالية المستوى بهدف الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله، فى القطاع.

واستهدف انفجار، الثلاثاء، موكب الحمدالله، فى بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة ما أوقع 7 جرحى، بدون أن يصب "الحمدالله"، أو أى من أعضاء وفده ومن بينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.