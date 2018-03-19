الرئيس الصينى يهنئ فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة







(أ ف ب)

هنأ الرئيس الصينى شى جين بينج الإثنين نظيره فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا لولاية رابعة، مرحبًّا بالعلاقات الصينية الروسية التى قال إنها "فى أفضل مستوى"، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقال الرئيس الصينى فى رسالة إن العلاقة بين الصين وروسيا "فى أفضل مستوياتها التاريخية، ما يُشكل مثالا لبناء نوع جديد من العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة".