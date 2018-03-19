الرئيس الإيرانى يهنئ بوتين على "فوزه الساحق" فى الانتخابات







(أ ف ب)

هنأ الرئيس الإيرانى حسن روحانى الاثنين نظيره الروسى فلاديمير بوتين على "فوزه الساحق" فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الأحد داعيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية كما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية الإلكترونى.

وقال روحانى فى برقية التهنئة التى وجهها الى بوتين "كلنا أمل فى أن تشهد العلاقات الايرانية الروسية مزيدا من التطور فى المرحلة الجديدة".

وكتب الرئيس الايرانى أن "إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية بشكل رائع وفوزكم الساحق فى هذه الانتخابات يبعث على السرور والارتياح".

وأكد روحانى ايضا "رغبة وتصميم الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعزيز التعاون مع روسيا على الصعيدين الاقليمى والدولى".

وفاز الرئيس الروسى الأحد بولاية رابعة ونال عددا غير مسبوق من الأصوات بلغ 76,7% بحسب النتائج شبه النهائية التى نشرت الاثنين، وعززت إيران وروسيا فى السنوات الماضية علاقاتهما وخصوصا مع تقديم دعم عسكرى ومالى للرئيس السورى بشار الاسد.