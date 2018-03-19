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الإثنين، 19 مارس 2018 05:06 م
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الرئيس الألمانى ورئيس وزراء اليابان يهنئان بوتين بإعادة انتخابه

الإثنين، 19 مارس 2018 03:53 م
الرئيس الألمانى ورئيس وزراء اليابان يهنئان بوتين بإعادة انتخابه رئيس وزراء اليابان شينزو أبى





طوكيو (أ ش أ)
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هنأ الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الإثنين، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الروسية وإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وجاء فى بيان لشتاينماير -أصدره المكتب الصحفى للرئيس الألمانى ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "تأمل برلين أن تواصل مع موسكو الحوار للتغلب على الخلافات فى أوروبا".

وأضاف البيان: "أهنئ بوتين والمواطنين الروس على إعادة انتخابكم".

كما أعرب الرئيس الألمانى عن أمله فى أن "تتمكن موسكو وبرلين من مواجهة العزلة فى كل من أوروبا وفى العلاقات بين المقيمين فى روسيا وألمانيا".

من ناحية أخرى هنأ رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبى، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفى، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدا نية اليابان تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، فى بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "ناقش الطرفان مسائل عقد اتفاق السلام، وأيضا الجهود الرامية لتنفيذ النشاط الاقتصادى المشترك على جزر الأراضى الشمالية الأربع- جزر كوريل- والإجراءات الإنسانية بالنسبة للسكان اليابانيين السابقين للجزر".

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التى تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعى طوكيو ملكيتها لجزر كوريل الأربع، وهى جزر (إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماى)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع موسكو، والتى لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية.

 


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