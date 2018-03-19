الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع مع بقاء الدولار قوياً







رويترز

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالى اليوم الاثنين، وسجلت أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين مع بقاء الدولار مدعوما، إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة الأسبوع الحالى.

ونزل الذهب فى التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1310.03 دولار للأوقية (الأونصة)ن وهبط المعدن الأصفر إلى 1307.51 دولار فى وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ أول مارس الجارى.

ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل المقبل 0.2 %، إلى 1309.40 دولار للأوقية.

يبدأ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اليوم، ويستمر يومين ومن المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى خلاله أسعار الفائدة للمرة الأولى فى العام الجارى.

وبما أن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس شبه مؤكد، فإن الاهتمام ينصب على ما إذا كان صانعو السياسات فى المجلس سيتوقعون رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وليس 3 مرات وفقا للتقديرات التى صدرت عن اجتماع ديسمبر الماضى.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يقلل إغراءه للمستثمرين.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم مع ترقب المتعاملين لاجتماع مجلس الاحتياطى وتنامى خطر الحماية التجارية وسط استمرار حالة القلق فى السوق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، إلى 90.302 ويوم الجمعة سجل أعلى مستوى فى أسبوعين قرب 90.38 بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

ونزلت الفضة 0.3 %، إلى 169.26 دولار للأوقية فى حين فقد البلاديوم 0.1 %، ليسجل 993.90 دولار.

وهبط البلاتين 0.5 %، إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن نزل لأقل مستوى منذ 3 يناير الماضى عند 936.50 دولار.