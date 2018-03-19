الذهب يتراجع جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 بـ644 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 بـ644 جنيها للجرامالإثنين، 19 مارس 2018 10:40 ص
الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بقيمة جنيهين فى ظل انخفاض واضح لسعر الأوقية العالمية لتسجل 1308 دولار فى التعاملات الفورية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار عالميا.
وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك هو المحدد الرئيسى لأسعار الأعيرة الأخرى، 644 جنيها للجرام.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18: 552 جنيها
عيار 21: 644 جنيها
عيار 24: 736 جنيها
الجنيه الذهب: 5152 جنيها
الأوقية : 1308 دولارا
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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