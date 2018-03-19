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الذهب يتراجع جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 بـ644 جنيها للجرام

الإثنين، 19 مارس 2018 10:40 ص
الذهب يتراجع جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 بـ644 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بقيمة جنيهين فى ظل انخفاض واضح لسعر الأوقية العالمية لتسجل 1308 دولار فى التعاملات الفورية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار عالميا.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك هو المحدد الرئيسى لأسعار الأعيرة الأخرى، 644 جنيها للجرام.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 552 جنيها

عيار 21: 644 جنيها

عيار 24: 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

الأوقية : 1308 دولارا

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 


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