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الدولار يرتفع مع ترقب الأسواق لاجتماع المركزى الأمريكى والين يصعد

الإثنين، 19 مارس 2018 10:22 ص
الدولار يرتفع مع ترقب الأسواق لاجتماع المركزى الأمريكى والين يصعد الدولار - صورة ارشيفية





رويترز
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ارتفع الدولار مقابل سلة للعملات الكبرى اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول هذا الأسبوع وفى الوقت الذى تظل الأسواق فيه عرضة للخطر بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.

 

وارتفعت عملة الملاذ الآمن الين فى الوقت الذى يتراجع فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة مع هبوط مؤشر إم.إس.سي.آى الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادى خارج اليابان 0.4 بالمئة.

 

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 90.297. وكان المؤشر سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين بالقرب من 90.38 إذ حصل على دعم بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعى الأمريكى فى فبراير.

 

وتضرر الدولار الكندى من المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية فى الوقت الذى يخشى فيه مستثمرون من مخاطر انسحاب ترامب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

 

وانخفضت عملة كندا إلى 1.3123 دولار كندى مقابل الدولار الأمريكى خلال تعاملات اليوم الاثنين وهو أدنى مستوياته منذ يونيو.

 

ونزل الدولار الأمريكى 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 105.74 ين متراجعا بذلك صوب أدنى مستوى فى 16 شهرا البالغ 105.24 ين، والذى لامسه فى الثانى من مارس.

 

وانخفض اليورو 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 129.72 ين. ومقابل الدولار، انخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2266 دولار.

 

 


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