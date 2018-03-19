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الدفاع المدنى السعودى يباشر بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكرى فى نجران

الإثنين، 19 مارس 2018 04:45 ص
الدفاع المدنى السعودى يباشر بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكرى فى نجران مقذوف عسكرى





وكالات
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أوضح المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى السعودى بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق على القحطاني، أن رجال الدفاع المدنى باشروا مساء أمس الأحد، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكرى أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضى اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران.

وأشار إلى أن المقذوف العسكرى أسفر عن إصابة مواطن، وتم نقله إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

 


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