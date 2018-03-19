الدفاع الروسية:99% من العسكريين والمدنيين الروس بسوريا شاركوا بالانتخابات







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نسبة الإقبال على التصويت بين العسكريين وأفراد أسرهم والموظفين المدنيين الروس فى سوريا بلغت نحو 99.2 %.

وقالت الوزارة - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، إن نتائج فرز أصوات 2954 عسكريا من العاملين فى سوريا، أظهرت تصويت 100% منهم للرئيس فلاديمير بوتين، دون الإشارة إلى إجمالى عدد الأصوات التى أدلى بها مجمل عسكرييها لضرورات أمنية.

وأضافت أن قائد عمليات القوات الروسية فى سوريا الفريق أول ألكسندر جورافليوف أدلى بصوته فى السفارة الروسية فى دمشق.