الدفاع الروسية: 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم







رويترز

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن أكثر من 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء.

وواصل الجيش السورى أمس الأحد، تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا عبر الممرات الأمنة التى أنشأها الجيش السورى فى حوش العشارى شرق بلدة حموريا على مشارف العاصمة.

وكان المتحدث الرسمى باسم المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، فلاديمير زولوتوخين، خروج أكثر من 68 ألف مدنى من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية .

وقال المتحدث فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية" إن إجمالى عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة تعدى 68 ألف شخص.

وشهد معبر حمورية الإنسانى أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.