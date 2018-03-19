الداخلية تضبط 51 ألف هارب و60 قطعة سلاح و350 قضية تموينية







كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية، حملاتها على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط "104 قضايا مخدرات، 36 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم، مراقبين هاربين، تنفيذ 51249 حكما قضائيا متنوعا".

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 60 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهما .

وبدورها، نجحت شرطة التموين فى ضبط 15 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و114 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و11 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و75 قضية فى مجال الغش التجارى، و350 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 9 قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و4 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشأت الحيوية والهامة والمواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من إنتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الإستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التشديد على القوات بإتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب .