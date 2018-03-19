الخارجية السعودية: زيارة ولى العهد إلى الولايات المتحدة تستمر أسبوعين







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أكد أن زيارة ولى العهد السعودى إلى الولايات المتحدة تستمر أسبوعين يزور خلالها 7 مدن أميركية، ويجرى لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية مع الجانب الأمريكى.