الخارجية السعودية: زيارة ولى العهد إلى الولايات المتحدة تستمر أسبوعين

الخارجية السعودية: زيارة ولى العهد إلى الولايات المتحدة تستمر أسبوعينالإثنين، 19 مارس 2018 06:05 م
ولى العهد السعودى
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أكد أن زيارة ولى العهد السعودى إلى الولايات المتحدة تستمر أسبوعين يزور خلالها 7 مدن أميركية، ويجرى لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية مع الجانب الأمريكى.
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