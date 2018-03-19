الخارجية الأمريكية: قلقون من تقارير عن انتهاكات فى مدينة عفرين السورية

الخارجية الأمريكية: قلقون من تقارير عن انتهاكات فى مدينة عفرين السوريةالإثنين، 19 مارس 2018 05:43 م
مدينة عفرين السورية
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "قلقة بشدة" من الأحداث فى مدينة عفرين التى يهيمن عليها الأكراد شمال غرب سوريا حيث هرب معظم السكان فيما يبدو فى ظل تهديد بهجوم من تركيا.
وقالت الخارجية فى بيان "تدعو الولايات المتحدة كل الأطراف المعنية التى تعمل فى شمال غرب سوريا بما فى ذلك تركيا وروسيا والنظام السورى للسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية".
وذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة "لا تعمل" فى منطقة عفرين وأنها "قلقة بشدة بسبب التقارير التى وردت من مدينة عفرين فى الساعات الثمانى والأربعين الماضية".
وكان نائب رئيس الوزراء التركى، قال إن الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية وأن بلاده جمعت معظم الأسلحة التى قدمتها أمريكا.
وأشار إلى أن تركيا قللت بشكل كبير التهديدات على حدودها بالسيطرة على عفرين. موضحا إن بلاده لن تبقى فى عفرين، وسوف تسلم المنطقة لأهلها الأصليين.
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