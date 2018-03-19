الخارجية الأمريكية: قلقون من تقارير عن انتهاكات فى مدينة عفرين السورية







رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "قلقة بشدة" من الأحداث فى مدينة عفرين التى يهيمن عليها الأكراد شمال غرب سوريا حيث هرب معظم السكان فيما يبدو فى ظل تهديد بهجوم من تركيا.

وقالت الخارجية فى بيان "تدعو الولايات المتحدة كل الأطراف المعنية التى تعمل فى شمال غرب سوريا بما فى ذلك تركيا وروسيا والنظام السورى للسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية". وذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة "لا تعمل" فى منطقة عفرين وأنها "قلقة بشدة بسبب التقارير التى وردت من مدينة عفرين فى الساعات الثمانى والأربعين الماضية".