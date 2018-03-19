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الإثنين، 19 مارس 2018 06:50 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى وحدة سكنية بالسنبلاوين

الإثنين، 19 مارس 2018 06:04 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى وحدة سكنية بالسنبلاوين حريق - أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة بقرية الحصوة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بقرية "الحصوة" دائرة المركز. 

وعلى الفور انتقل مأمورالمركز والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأخير بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك "السعيد ع. ا" 38 سنة، موظف ومقيم بذات القرية نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالشقة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2483/2018 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.


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