الحماية المدنية تسيطر على حريق شب داخل مدرسة بالسويس

حريق - أرشيفية
السويس- سيد نون
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شهدت مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بحى الأربعين فى السويس، نشوب حريق داخل أسوار المدرسة بالدور الأرضى، وتم السيطرة عليه.
وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت بلاغًا من إدارة المدرسة فى حى الأربعين بالسويس بوجود حريق بالدور الأرضى بالمدرسة، وانتقلت إلى موقع الحربين سيارتين إطفاء وتم إخماد الحريق، حيث أكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق نشب فى مخلفات خشبية داخل المدرسة.
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