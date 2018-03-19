video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة تعتمد 5 تسهيلات للتوسع فى إقامة الصوب الزراعية لإنتاج الخضراوات

الإثنين، 19 مارس 2018 01:40 م
الحكومة تعتمد 5 تسهيلات للتوسع فى إقامة الصوب الزراعية لإنتاج الخضراوات عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
إضافة تعليق

اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 5 تسهيلات جديدة للتوسع فى مساحات الصوب الزراعية  للخضراوات لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى بأراضى الوادى والدلتا، تشمل عددا من الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير لوجستيات إنشاء الصوب وتجميعها وتصنيعها، من خلال حزمة من التسهيلات فى الحصول على ترخيص الصوب، وتوفير التقاوى المحلية ومستلزمات الإنتاج.
 
وأصدرت وزارة الزراعة نشرة فنية شهرية بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، ومتابعة مراحل عمليات الإنتاج من خلال لجان مشكلة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات ووقاية النباتات، وعمل برامج تدريبية لمساعدة المزراعين بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوى بالصوب.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية الإثنين، إن الهدف من التوسع فى الصوب الزراعية للخضراوات زيادة الإنتاج المحلى والتصديرى ومتابعة مراحل  الإنتاج، موضحا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص الصوب ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج، كما تواصل اللجان المشكلة من مكافحة الآفات الزراعية، وإدارة الحاصلات الزراعية عملها فى النزول إلى صوب الخضراوات لمكافحة جميع الأمراض والآفات الزراعية.

وأضاف "عطا"، أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج، موضحًا أن هدف صوب إنتاج الخضراوات زيادة الإنتاج من المطروح فى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية من الخضر.

يأتي ذلك بينما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الحملات المرورية على حقول المحاصيل الزراعية بمحافظات الجمهورية،وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات،ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد المنعم البنا يكلف "البحوث الزراعية" بالتركيز على استنباط أصناف موفرة للمياه

النهوض بالمحاصيل يبدأ من البذرة.. الزراعة: إنتاج تقاوى مبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه.. توفير بذور قطن لـ500 ألف فدان.. عبد المنعم البنا: نستهدف زيادة الصادرات والحد من الواردات بمحاصيل تعطى إنتاجية عالية

التمور المصرية تغزو الأسواق العالمية.. الزراعة: التفاوض مع 4 دول لفتح أسواقها أمام 16 صنفًا.. الحجر الزراعى ينهى الملف الفنى للتصدير إلى بكين لأول مرة.. عبد المنعم البنا: منظومة جديدة لتطوير الإنتاج

وزارة الزراعة

الصوب الزراعية

انتاج الخضروات

الحاصلات الزراعية

المحاصيل البستانية




لا تفوتك
بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة