الحكومة تعتمد 5 تسهيلات للتوسع فى إقامة الصوب الزراعية لإنتاج الخضراوات

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية الإثنين، إن الهدف من التوسع فى الصوب الزراعية للخضراوات زيادة الإنتاج المحلى والتصديرى ومتابعة مراحل الإنتاج، موضحا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص الصوب ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج، كما تواصل اللجان المشكلة من مكافحة الآفات الزراعية، وإدارة الحاصلات الزراعية عملها فى النزول إلى صوب الخضراوات لمكافحة جميع الأمراض والآفات الزراعية.

وأضاف "عطا"، أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج، موضحًا أن هدف صوب إنتاج الخضراوات زيادة الإنتاج من المطروح فى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية من الخضر.

يأتي ذلك بينما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الحملات المرورية على حقول المحاصيل الزراعية بمحافظات الجمهورية،وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات،ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.