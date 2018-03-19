الحكومات الرقمية على طاولة النقاش بالمنتدى الدولى للاتصال الحكومى







كتب محمد سالمان

يفتتح المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى، فى مركز إكسبو الشارقة فى الفترة بين 28 و29 مارس الجارى، فعاليات دورته السابعة بجلسة حوارية بعنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها فى عصر المجتمع الرقمى".

وتهدف الجلسة الحوارية إلى زيادة كفاءة الإجراءات فى الجهات الحكومية، وتسهيل ربطها مع بعضها البعض لرفع جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والارتقاء بمستوى الأداء فى العمل الحكومى.





وسيتحدث فى الجلسة التى تقام فى صباح اليوم الأول من المنتدى، تحت عنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها فى عصر المجتمع الرقمى"، كل من معالى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، (2017)، ونجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة فى مصر، ويدير الجلسة الإعلامى محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

مصطفى الخلفى، الوزير المنتدب والناطق باسم الحكومة المغربية

وقالت جواهر النقبى، مدير المركز الدولى للاتصال الحكومى: "تقام الدورة السابعة من المنتدى تحت شعار "الألفية الرقمية... إلى أين؟" ولذلك خصصنا جلسة تناقش الحكومات الرقمية التى باتت غاية تسعى إليها العديد من دول العالم، وذلك نتيجة للتطورات التقنية وما نتج عنها من اتساع فى نطاق الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى الحاجة لوسائل اتصال حكومى فعالة لمواكبة هذا التطور".

رجل الأعمال نجيب ساويرس

وسيتم خلال هذه الجلسة مناقشة عدد من المحاور الرئيسة من بينها: كيف يمكن للحكومة إدارة شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، وما هى القوانين اللازمة لتنظيم بصمة المواطن الرقمية، والآليات التى يمكن الاعتماد عليها فى تطوير الحكومات الرقمية بكافة أجزائها ومكوناتها، وأثر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تعزيز النمو والتحول الرقمي، إضافة إلى دور القطاع الخاص فى دعم الحكومات الرقمية.

وجاء اختيار هذا الموضوع للجلسة الافتتاحية للمنتدى نتيجة للاتجاهات المتغيرة وسريعة التطور فى مجال التكنولوجيا الرقمية، التى أدت إلى إحداث تغيير جذرى فى توقعات المواطنين، مما زاد من حاجة الحكومات إلى التعامل بكفاءة أعلى مع القضايا المعقدة والمتنافسة مع بعضها البعض فى كثير من الأحيان، والاستجابة لها، وتوفير الخدمات التى تتناسب مع احتياجات الأفراد وتتلاءم مع الأولويات الوطنية.

وشون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض

وبات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، حدثاً عالمياً جاذباً لصناع القرار والخبراء وأصحاب العلاقة والمهتمين بمجال الاتصال الحكومى من مختلف دول العالم، إلى جانب كونه منصة لطرح القضايا المهمة ومناقشة التطورات السريعة للخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين فى الاتصال الحكومى على تطوير أدائهم وعملهم بما يسهم بالارتقاء بالأداء الحكومى ورفع مستوى رضا الجمهور.

الإعلامى محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام