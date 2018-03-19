video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحكم على متهمين محال أوراقهما للمفتى بتهمة القتل فى الجيزة.. اليوم

الإثنين، 19 مارس 2018 08:00 ص
الحكم على متهمين محال أوراقهما للمفتى بتهمة القتل فى الجيزة.. اليوم المتهمان ينتظران حكم الإعدام





كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على سائق بهيئة النقل العام وآخر بعدما أحالت فى جلستها السابقة أوراقهما إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل شخص بالجيزة عمدا واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالاشتراك مع 3 آخرين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود حمزة وسكرتارية سمير رزق.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية أحالت "تامر .ع"، موظف بهيئة النقل "محبوس" و"عمرو.م "محبوس، و"وليد .ع"هارب، و"خالد.ع" هارب، و"أشرف .م" فنى تكييف، مفرج عنه، الى المحاكمة الجنائية العاجلة فى القضية رقم 12997 لسنة 2015 المقيدة برقم 927 لسنة 2015.

واستعرض المتهمون الـ5 القوة واستخدموا العنف فقتلوا "مجدى .ك" وشرعوا فى قتل"يوسف .م" وكلا من "جابر .ح" و"ألطاف .م" بسبب خلافات الجيرة.

وألقى رجال أمن الجيزة القبض على المتهمين المحبوسين، وحررت محضرا بالواقعة وأحالتهما النيابة العامة مع الهاربين والمفرج عنه للمحاكمة الجنائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ربة منزل تتخلص من طفلة لخلافات مع والدتها.. والمحكمة تقضى بإعدامها

والد ضحية "التسوق الإلكترونى": حالة زوجتى سيئة بعد علمها عدم إعدام القتلة

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جرائم القتل

الإعدام

مفتي الجمهورية

جنايات الجيزة




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة