الحكم على متهمين محال أوراقهما للمفتى بتهمة القتل فى الجيزة.. اليوم







كتب أحمد إسماعيل

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على سائق بهيئة النقل العام وآخر بعدما أحالت فى جلستها السابقة أوراقهما إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل شخص بالجيزة عمدا واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالاشتراك مع 3 آخرين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود حمزة وسكرتارية سمير رزق.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية أحالت "تامر .ع"، موظف بهيئة النقل "محبوس" و"عمرو.م "محبوس، و"وليد .ع"هارب، و"خالد.ع" هارب، و"أشرف .م" فنى تكييف، مفرج عنه، الى المحاكمة الجنائية العاجلة فى القضية رقم 12997 لسنة 2015 المقيدة برقم 927 لسنة 2015.

واستعرض المتهمون الـ5 القوة واستخدموا العنف فقتلوا "مجدى .ك" وشرعوا فى قتل"يوسف .م" وكلا من "جابر .ح" و"ألطاف .م" بسبب خلافات الجيرة.

وألقى رجال أمن الجيزة القبض على المتهمين المحبوسين، وحررت محضرا بالواقعة وأحالتهما النيابة العامة مع الهاربين والمفرج عنه للمحاكمة الجنائية.