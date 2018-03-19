الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها فى ندوة بحقوق المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

نظمت كلية الحقوق جامعة المنوفية ندوة تثقيفية عن كيفية الحفاظ علي المياة ونشر ثقافة الندرة المائية تحت رعاية الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق والدكتور محمود التحيوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور جمال بركات استاذ كلية العلوم جامعة المنوفية والدكتور وائل زناتي رئيس قسم الاراضي بكلية الزراعة جامعة المنوفية .

أشار الدكتور التحيوي إلى الإتفاقيات الدولية التي أبرمت بين مصر والدول الاخري والمنظمات الدولية بخصوص مصادر المياه الدولية وخاصة الاتفاقيات التي أبرمت بين دول حوض النيل ومنها مصر والسودان واثيوبيا وإرتريا بشأن تقسيم المياه بين دول الحوض والمستجدات التي طرأت في هذا الشأن وكيفية مواجهتها وبصفة خاصة سد النهضة الاثيوبي .

تحدث الدكتور بركات عن مصادر المياه في مصر سواء كانت نهر النيل أو الآبار أو المياه الجوفية وكيفية استعمالها في الأغراض المخصصة لذلك ومظاهر وصور الاستخدام السيئ لها في المنازل وأساليب الاستخدام الأمثل لها، وكيفية ترشيد إستهلاكها والتغلب علي نقص كميتها سواء في السنوات القليلة الماضية أو المستقبل القريب.

كما أوضح الدكتور زناتي مباحثات مصر واثيوبيا بشأن سد النهضة ووسائل الحد من أخطار السد مستقبلا علي مصر ودول حوض النيل وتوجهات قيادة مصر الرشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد .

