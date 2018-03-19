الحزب الحاكم فى الجبل الأسود يختار زعيمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

الحزب الحاكم فى الجبل الأسود يختار زعيمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلةالإثنين، 19 مارس 2018 10:24 م
رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش
(أ ش أ)
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أعلن الحزب الديمقراطى الاشتراكى الحاكم فى جمهورية الجبل الأسود، اختيار زعيمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر المقبل.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قيادة الحزب قد أعلنت اختيارها لـ"ميلو دوكانوفيتش"، البالغ من العمر 56 عامًا، لخوض هذه الانتخابات بعد اجتماع لها اليوم، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل.
يُشار إلى أن دوكانوفيتش تولّى رئاسة وزراء الجبل الأسود فضلاً عن توليه رئاسة البلاد فى فترات مختلفة خلال تسعينيات القرن الماضى، وانضمت جمهورية الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى شهر يونيو الماضى.
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