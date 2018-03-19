video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الحاصلات الزراعية": برامج إرشادية لـ3 محاصيل خضروات لمواجهة أمراض المحصول

الإثنين، 19 مارس 2018 06:00 ص
"الحاصلات الزراعية": برامج إرشادية لـ3 محاصيل خضروات لمواجهة أمراض المحصول بطاطس - أرشيفية





كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أصدرت الادارة المركزية للحاصلات الزراعية والمحاصيل البستانية التابعة لوزارة الزراعة،حزمة من التوصيات الفنية والبرامج الارشادية لـ3 محاصيل من الخضروات "البطاطس ،والخيار،والكوسة، لمواجهة أمراض الآفات الزراعية ، وزيادة الانتاج .

وعن محصول البطاطس، أوصت المزارعين بإضافة الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية للبطاطس ، ورش النباتات رشتين وقائيتين ضد مرض الندوة المبكرة بأحد المبيدات الموصى بها، وشددت  على ضرورة رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بالمبيدات الموصى بها.

وعن محصول الكوسة والخيار، أوصت الإدراة خلال الشهر الجارى مزراعى الخضروات بالانتهاء من الزراعة العادية في جميع مناطق الجمهورية بنفس معدلات التسميد السابقة مع استمرار جمع محصول العروة المحمية "العروة الطويلة والمبكرة للكوسة والخيار"، وضرورة البدء فى جمع محصول العروة الربيعى ويراعي التسميد الجيد خصوصا الآزوتي والبوتاسى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: استيراد 119 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الجديد

وزارة الزراعة

مزراعى الخضروات

الحاصلات الزراعية

المحاصيل البستانية




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة