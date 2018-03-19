"الحاصلات الزراعية": برامج إرشادية لـ3 محاصيل خضروات لمواجهة أمراض المحصول







كتب عز النوبى

أصدرت الادارة المركزية للحاصلات الزراعية والمحاصيل البستانية التابعة لوزارة الزراعة،حزمة من التوصيات الفنية والبرامج الارشادية لـ3 محاصيل من الخضروات "البطاطس ،والخيار،والكوسة، لمواجهة أمراض الآفات الزراعية ، وزيادة الانتاج .

وعن محصول البطاطس، أوصت المزارعين بإضافة الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية للبطاطس ، ورش النباتات رشتين وقائيتين ضد مرض الندوة المبكرة بأحد المبيدات الموصى بها، وشددت على ضرورة رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بالمبيدات الموصى بها.

وعن محصول الكوسة والخيار، أوصت الإدراة خلال الشهر الجارى مزراعى الخضروات بالانتهاء من الزراعة العادية في جميع مناطق الجمهورية بنفس معدلات التسميد السابقة مع استمرار جمع محصول العروة المحمية "العروة الطويلة والمبكرة للكوسة والخيار"، وضرورة البدء فى جمع محصول العروة الربيعى ويراعي التسميد الجيد خصوصا الآزوتي والبوتاسى.