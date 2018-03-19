الجيش الليبى يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد







كتب أحمد جمعة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن عملية جوية تقودها القوات الجوية، صباح اليوم الاثنين، لفرض القانون والمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية والعصابات المسلحة، مشيرة لاستهداف عشر آليات جنوب جبال الهروج بالجنوب الليبى عبر ضربة جوية قتالية نفذتها المقاتلات الليبية.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه نفذ طلعة قتالية ليلة أمس الأحد بواسطة المروحية مي 35، موضحة أنها دكت تجمعا لآليات تابعة للعصابات الإجرامية المنحدرة من المعارضة التشادية داخل الأراضى الليبية.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية أن ذلك يأتى عقب انطلاق عمليات تأمين الجنوب الليبى بحسب التكليف الصادر من القيادة العامة لغرفة عمليات القوات الجوية بالخصوص.

وانتهت أمس الأحد المهلة التى أعطاها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر للمرتزقة الأفارقة المسيطرين على جزء من الأراضى الليبية جنوب البلاد.