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الإثنين، 19 مارس 2018 04:05 م
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الجيش السورى يواصل اجتثاث الإرهاب من الغوطة وتأمين الممرات الإنسانية

الإثنين، 19 مارس 2018 02:25 م
الجيش السورى يواصل اجتثاث الإرهاب من الغوطة وتأمين الممرات الإنسانية عناصر من الجيش السورى





دمشق أ ش أ
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واصلت وحدات الجيش السوري، اليوم الإثنين، عملياتها للقضاء على ما تبقى من أوكار تنظيم ما يسمى ب"جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له من "الغوطة الشرقية" بريف دمشق ، بالإضافة إلى تأمين "الممرات الإنسانية " لخروج المدنيين المحتجزين ، ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة فى "ريف دمشق".

وأفادت وكالة الأنباء السورية ، بأن وحدات الجيش فى القطاع الجنوبى من "الغوطة " بدأت اليوم عملية عسكرية وصفتها ب" الدقيقة" ضد أوكار التنظيمات الإرهابية فى "بلدة حزة "، وذلك بعد تثبيت نقاطها فى بلدتى "سقبا "و"كفر بطنا " وتأمينها الأهالى داخل منازلهم ، وإيصال المساعدات إليهم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري.

واشارت إلى أن تقدم وحدات الجيش باتجاه "بلدة حزة " لتطهيرها من الإرهابيين ، بالتوازى مع " عمليات دقيقة " تتناسب مع طبيعة القتال داخل التجمعات السكنية والمقار الرئيسية للتنظيمات الإرهابية فى بلدتى "زملكا " و"عربين".

وفى القطاع الشمالى الغربى من "الغوطة" ، نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة ودقيقة على الجماعات الإرهابية التى تحتجز العديد من العائلات داخل مدينة "حرستا " وترفض السماح لها بالمغادرة - حسب المصدر ذاته.

 


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الجيش السورى

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