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الجنايات تستكمل فض الأحراز فى إعادة محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الإثنين، 19 مارس 2018 06:00 ص
الجنايات تستكمل فض الأحراز فى إعادة محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" أحمد دومة





كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 


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