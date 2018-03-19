الجبهة الوطنية الفرنسية تهنئ بوتين بالفوز فى الانتخابات







موسكو (أ ش أ)

هنأ حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينى المتطرف بقيادة مارين لوبان ، اليوم الاثنين ، فلاديمير بوتين على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال الحزب ـ فى بيان رسمى ، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، " ترسل الجبهة الوطنية تهانيها إلى فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيست للاتحاد الروسى".

وأضاف البيان " يشهد النجاح الكبير فى الانتخابات على رغبة الشعب الروسى فى استئناف السير على طريق الإصلاح الذى شرع فيه الرئيس بوتين الذى تمكن من إعادة روسيا قوة عظمى رئيسية على المسرح العالمى فى غضون السنوات القليلة الماضية".

وتابع " هذه الانتخابات يجب ، على وجه التحديد ، أن تقود الاتحاد الأوروبى إلى إنهاء سياسته العبثية عكسية النتائج الخاصة بالابتزاز والتهديدات والعقوبات".

وفاز بوتين بفترة رئاسية رابعة ، حاصلا على نسبة 76 % من أصوات الناخبين ، حسب الأرقام الرسمية.