الجامعة العربية تحتفل بالشباب العربى المتميز وتوزع جوائز على القيادات الشابة

الجامعة العربية تحتفل بالشباب العربى المتميز وتوزع جوائز على القيادات الشابةالإثنين، 19 مارس 2018 11:30 ص
مجلس جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، احتفالية جائزة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة للشباب العربى المتميز، وذلك بالتعاون والتنظيم المشترك مع مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، لتوزيع جوائز المجلس للقيادات العربية الشابة، حيث يكرم 40 شابا وشابة من 20 دولة عربية، لتميزهم فى العديد من المجالات، وأبرزها: الإعلام، والثقافة، والاختراع، والابتكار، والفن، والأدب، والاقصاد، والعمل التطوعى الخدمى، والبحث العلمى، والعمل الشبابى، وريادة الأعمال، والتوثيق التاريخى، والرياضة بكافة فروعها.
وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالى، رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، فى تصريح لها قبل بدء الاحتفال، إن الجائزة تستهدف تكريم الشباب العربى الذى أدى أعمالا متميزة فى خدمة أوطانه، وترسيخ قيمة العمل التطوعى والعام لدى الشباب العربى، وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل المشترك.
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