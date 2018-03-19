الجامعة العربية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية المستدامة







كتب مصطفى عنبر

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الدور الهام والبارز، الذى يمكن أن تؤديه مؤسسات المجتمع المدنى، فى ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها المنطقة العربية.

جاء ذلك، خلال كلمة الأمانة العامة، اليوم الاثنين، أمام احتفالية توزيع جوائز مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، والتى ألقتها "رحيمة الفقى"، بإدارة منظمات المجتمع المدنى بمقر الجامعة العربية.

وأكدت أهمية الاحتفالية، والتى تمثل نقطة انطلاق للشباب العربى، نحو ترسيخ الانتماء، والاعتزاز بالوطن، وتوحيد الصف، لتحقيق الغاية المنشودة، وهى إعداد كوادر شبابية قادرة على دفع عجلة العمل العربى المشترك للأمام.

ونوهت بالتعاون المشترك بين الجامعة العرببة، ومجلس الشباب العربى، بهدف دعم ومساندة الشباب العربى فى كافة المجالات التنموية، وتقديم التوعية والتثقيف للشباب العربى، وتحفيزه على المشاركة لتحقيق أهداف القومية العربية.

وأكدت أهمية تفعيل دور الشباب فى بناء المستقبل الذى تتحقق فيه القيم الإنسانية.

ولفتت إلى حرص الجامعة العربية على تكثيف جهودها وأنشطتها لتعزيز وتقوية دور المجتمع المدنى، وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية فى عملية التنمية المستدامة، من أجل إحداث التغيير المنشود فى مجالات التنمية المجتمعية، موضحة أنه تم تتويج هذه الجهود فى فبراير 2016 بإطلاق العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى لعام 2016-2026 بهدف خلق منصة تشاركية وبيئة مناسبة لبناء آلية ناجحة بين منظمات المجتمع المدنى العربية والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدنى من أداء دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب الحكومات العربية.