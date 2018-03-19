الجامعة العربية: التنمية المستدامة ستتحقق بإدماج الشباب العربى فى المجتمع

الجامعة العربية: التنمية المستدامة ستتحقق بإدماج الشباب العربى فى المجتمعالإثنين، 19 مارس 2018 02:00 م
الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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أكدت ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بالجامعة العربية، أن قضايا الشباب العربى مترابطة بشكل عميق، وأن المسئولية الملقاة على الشباب اليوم تحتم التنسيق وتعميق النقاش بشأن القضايا المصيرية التى تؤثر على المنطقة العربية كتغير المناخ واللاجئين والإرهاب باعتبارها قضايا عابرة للحدود.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، فى كلمة ندى العجيزى أمام الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة، الذى عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، موضحة أن الأمانة تعمل على إعداد برنامج تنفيذى لخطة 2030، يراعى ترتيب الأولويات فى المنطقة، من إحلال السلام، وتعزيز مكانة الشباب والمرأة، ودورهما الفاعل فى مكافحة الإرهاب، وعلاج أسبابه، وتجفيف منابع تمويله وإرساء أسس الاستقرار الاجتماعى الضامن لإنهاء الفقر الذى يشكل التحدى العالمى الأكبر أمام المجتمع الدولى.
وأضافت "يتعين علينا جميعا العمل على حشد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة وأن يتم ذلك فى إطار الشراكه العالمية من أجل التنمية".
وأكدت "التنمية المستدامة ستتحقق بإدماج شبابنا العربى، متسلحا بأدوات العلم والمعرفة، فى عملية التنفيذ الحقيقى لبرامج التنمية فى المجتمعات المحلية من أجل إيجاد حلول للمشاكل التى لاسبيل أمثل لحلها سوى من خلال إشراك شباب وطنى مستنير وجاد يدرك تحديات المجتمع ويعالجها العلاج الأمثل تماشيا مع الدور الذى يضطله به بصفته يمثل أكثر من 60% من سكان منطقتنا العربية".
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