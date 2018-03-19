الجار الله على طرح شركات فى البورصة: سيكون مردودها على الدخل المصرى أفضل







كتبت مريم بدر الدين

علق أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية، على قيام الحكومة المصرية بطرح الشركات فى البورصة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب الجار الله :"السنتين القادمتين مهمة لأقتصاد مصر حيث ستتخلص من شركات القطاع العام وتطرحها للبيع للقطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب وسيكون مردودها علي الدخل الوطني أفضل".

وتابع رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية: "الثلاثة وعشرين شركه وبنوك ستضخ علي الدولة مايقارب ترليون جنيه ستوجهه لمشاريع الخدمات الريعية مصر تزدهر".



احمد الجار الله

وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج جديد للطروحات الحكومية يهدف إلى توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر إدارة عدد من الطروحات الجديدة بالبورصة، بعدد من القطاعات الممثلة فى البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام بنسب تداول حر تتراوح بين 20-25%، وفقا لتصريحات سابقة لوزراء.