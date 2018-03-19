الثلوج تجتاح رومانيا وتتسبب فى تأجيل الرحلات الجوية ومواعيد القطارات

الثلوج تجتاح رومانيا وتتسبب فى تأجيل الرحلات الجوية ومواعيد القطاراتالإثنين، 19 مارس 2018 12:58 م
طقس سيئ ـ صورة أرشيفية
بوخارست (أ ش أ)
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تأجلت عشرات الرحلات الجوية ورحلات القطارات فى رومانيا، اليوم الاثنين، بسبب الثلوج وموجة البرد الشديدة التى تجتاح البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم مطارات العاصمة بوخارست أنه تم تأجيل 30 رحلة جوية بسبب الطقس البارد إذ وصلت درجة الحرارة إلى خمسة درجات سليزيوس تحت الصفر.
فيما تأجلت رحلات القطارات بين العاصمة بوخارست ومدينتى كونستانتسا وكرايوفا.
وأوضحت الشبكة أن سلطات الطقس أصدرت تحذيرا فى بوخارست إلى جانب سبعة مقاطعات أخرى بجنوب وشرق البلاد من تساقط المطر المتجمد والثلوج والجليد الأسود ويستمر التحذير حتى مساء غد الثلاثاء.
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