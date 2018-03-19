"التنظيم والإدارة": لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة المرأة بالمجتمع

كتب : مصطفى عبد التواب

قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن ملحمة نضال المرأة فى مصر عبر القرون والعقود، قابلها حرص من الدولة على مواكبة تمكينها وترقيتها بمختلف المجالات، فى ظل إرادة سياسية قوية تضع ملف تعزيز مكانة المرأة على رأس أولوياتها.

جاءت تصريحات جميل خلال الندوة التثقيفية التى نظمها الجهاز بمركز إعداد القادة تحت عنوان "المرأة المصرية، قائدة الحياة ، صانعة الأجيال" بمشاركة عضو المجلس القومى للمرأة والكاتب الصحفية نشوى الحوفى.

وشدد جميل على الدور الحيوى والفعال للمرأة المصرية فى بناء المجتمع، مشيرًا إلى إنها تظل اللبنة الأساسية داخله، ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة ذات رسالة عظيمة ونبيلة فى بناء الأجيال، مضيفًا أن لديه عزيمة راسخة على دعم المرأة فى الجهاز الإدارى للدولة، وتذليل كل العقبات التى تعترض مسيرة تمكينهن.

وأوضح رئيس الجهاز مجددا أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 تضمن خمسة عشر حقا للمرأة، من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية، فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة، كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هى الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

كما أشار جميل إلى الدور التى لعبته المرأة المصرية فى الأحداث الوطنية والتاريخية والسياسية الهامة، وعلى رأسها ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.